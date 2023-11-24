«Очень неожиданно, даже намёков не было». Брылин — о введении его в Зал славы «Нью-Джерси»

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин назвал неожиданным введение его в Зал славы «Дэвилз». 20 января на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке, перед матчем «Нью-Джерси Дэвилз» — «Даллас Старз», состоится церемония чествования россиянина. Брылин является одним из пяти игроков в истории клуба, которые трижды выигрывали Кубок Стэнли.

«Очень неожиданно, вообще даже намёков не было, я не думал об этом. И в мыслях не было чего-то такого, просто нам сказали, что будут что-то снимать. На собрании снимала одна камера, потом во второй раз, когда было объявление, зашли люди с камерами. Я заметил, что все начали заходить в комнату для собраний, где мы просматриваем видео, даже игроки, которые травмированы, и те, кто не успел раздеться, в коньках.

Я подумал, что что-то странное происходит. И потом в конце, когда начали показывать видео с моими матчами, я сначала не понял, может решили разрядить обстановку, развеселить всех немного. Потом когда Том Фитцджеральд (исполнительный вице-президент и генеральный менеджер клуба. — Прим. «Чемпионата») сделал это объявление, наконец понял, в чём дело. И, честно говоря, был к этому не готов, даже не знал, что сказать», — цитирует Брылина ТАСС.