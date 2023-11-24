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«Не очень хороший поступок». Каменский отреагировал на слова Медведева в адрес «Спартака»

«Не очень хороший поступок». Каменский отреагировал на слова Медведева в адрес «Спартака»
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Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский отреагировал на выкрик в адрес хоккейного «Спартака» председателя совета директоров СКА Александра Медведева. После победы петербургского клуба над красно-белыми Медведев в раздевалке команды выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса!»

«У нас есть дисциплинарный комитет. Если они откликнутся на это. Не знаю, надо правовое смотреть. А так — поступок не очень хороший. Честно, не знаю, может ли этот эпизод рассматриваться КДК, потому что это не в моей компетенции. Это надо узнавать у лиги. Поэтому не могу комментировать это», — приводит слова Каменского Legalbet.

СКА одержал седьмую победу подряд и поднялся на пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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