Нападающий ХК «Трактор» Бурдасов ответил на вопрос, Салихова или Смородская

Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов ответил на вопрос — супруга бывшего владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова или бывший президент ФК «Локомотив» Ольга Смородская.

«Зарема Салихова или Ольга Смородская? Зарема, конечно. Зарема. Потому что спартаковская. Интересный вопрос. Мне такие нравятся», — сказал Бурдасов в эфире YouTube-канала «Трактор SHOW».

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 28 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков при общем показателе полезности «0». В прошлой регулярке Бурдасов набрал 46 (19+27) баллов в 48 матчах.