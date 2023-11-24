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«Трудно поверить». Экс-вратарь НХЛ считает, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне

«Трудно поверить». Экс-вратарь НХЛ считает, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне
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Бывший голкипер ряда клубов НХЛ Мартин Бирон поделился мнением о том, сколько голов забьёт российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне. Экс-вратарь не верит, что капитан столичной команды сможет добраться до отметки в 30 шайб. За 16 матчей сезона Овечкин забил пять голов.

«Овечкин не сможет забить 30 голов в этом сезоне? Согласен, я так думал ещё до начала сезона, когда смотрел на состав «Вашингтона». А теперь и Бекстрёма нет. Большинство уже не работает так, как раньше. У него всего четыре гола, забитых вратарям. Значит, такими темпами он забьёт 14-15 голов голкиперам. До 30 он не доберётся. В это трудно поверить, учитывая, что он лучший снайпер поколения. Надо прибавлять», — сказал Бирон в эфире TSN.

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