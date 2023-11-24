Бурдасов назвал лучшего хоккеиста мира и лучшего игрока в КХЛ

Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов ответил на вопрос, кого считает лучшим хоккеистом мира на данный момент. Кроме того, российский форвард выбрал лучшего игрока, выступающего в КХЛ.

«Коннор Макдэвид. Я даже не знаю, кого назвать тут ещё. Из русских, играющих в КХЛ, могу сказать, что лучший — Володя Ткачёв. Омский. Эдуардыч», — сказал Бурдасов в эфире YouTube-канала «Трактор SHOW».

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 28 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков при общем показателе полезности «0». В прошлой регулярке Бурдасов набрал 46 (19+27) баллов в 48 матчах.