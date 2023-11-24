Двукратный обладатель Кубка Гагарина Потапов объявил о завершении карьеры

Российский форвард Алексей Потапов сообщил, что принял решение завершить профессиональную карьеру игрока. Сейчас нападающему 34 года.

«Да, непростое решение, но время пришло. Наверное, хватит», — сказал Потапов в эфире программы «На связи» на телеканале КХЛ.

Напомним, российский нападающий в Континентальной хоккейной лиге играл за пять клубов: «Торпедо», «Ак Барс», «Авангард», «Трактор» и московское «Динамо». Всего в КХЛ Потапов принял участие в 589 встречах, в которых забросил 49 шайб и отдал 53 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 102 очка. Хоккеист также дважды выигрывал Кубок Гагарина. Первый трофей Потапов взял в «Ак Барсе» в 2018 году, а второй – уже в составе «Авангарда» в 2021-м.