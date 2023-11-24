Гендиректор «Сибири»: если вам так нужен Дубакин, давайте поменяем на Рашевского

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал слухи о конфликте с нападающим Сергеем Дубакиным, в результате которого форварда отправили в ВХЛ.

«Это соответствует действительности. Почему не сделали исключение? Нет, это не то чтобы исключение. Эта ситуация требовала, это встряска была и для него, и для команды, как потом выяснилось. Принял это решение на эмоциях? Нет-нет-нет, никогда не бывает решений таких вот на основании одного матча. Если это произошло после этой встречи, это вовсе не означает, что причиной был только этот матч. Причиной были все предыдущие встречи, которые он сыграл. Можно посмотреть его статистику, и сразу будет очевидно, почему я взял на себя такое решение.

В августе я произнёс те слова про Дубакина? Это не математика. Здесь нет точной формулы. Претензии были к Дубакину по отношению к делу? По отношению к делу, конечно, да, безусловно. Наверное, так больше всего. Человек попадает в зону комфорта. Всё, он добился того, чего хотел, у него достойный нормальный контракт, он заслужил себе имя, про него говорят даже хоккейные эксперты, хотя два года назад они не знали этой фамилии, даже не слышали никогда. Но, видимо, начал меньше себя спрашивать, меньше себя заставлять. Это подсознательно происходит. Не то что он специально вредил, нет. Но ему нужна была, наверное, эта встряска. Надеюсь, что пошла ему на пользу. Как он мне говорит, однозначно пошла на пользу. Мы с ним ни в коем случае никакие не враги — чтобы тоже было понятно. Я за него ратую, болею и очень хочу, чтобы он рос и дальше. И я ему уже предложил сейчас по итогам сезона новый контракт. Мы будем обсуждать с ним.

Просто чтобы болельщики понимали, здесь нет конфликта. Кому дано, с того больше и спрашиваешь. Мы понимали, что ему дано, но все матчи — ещё раз говорю, посмотрите статистику его в матчах, которые были до отъезда в фарм-клуб, — и всё будет совершенно понятно и сейчас. Вообще, здесь вот как раз математика. Значит, это пошло на пользу.

Спрашивали ли про Дубакина, про его обмен? Однозначно, сразу сказал, что этот игрок не обсуждается. Даже за Рашевского. Не обсуждается этот игрок! А про Рашевского — это была шутка. Просто нам предлагали разные варианты. Мы говорили: ну слушайте, если вам так нужен Дубакин, давайте тогда поменяем на Рашевского. И всё. А это подали так, будто мы позвонили в «Динамо» и предложили им вариант обмена Рашевского — то есть мы полные идиоты, что так сделали», — сказал Фастовский в эфире YouTube-канала «Сибири».