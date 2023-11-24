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Роман Ротенберг обошёл Олега Знарка по количеству матчей в качестве главного тренера СКА

Роман Ротенберг обошёл Олега Знарка по количеству матчей в качестве главного тренера СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг вышел на пятое место по количеству матчей в качестве наставника в чемпионатах России за всю историю санкт-петербургского клуба, сообщается на официальном сайте команды. В статистику включены встречи, проведённые в статусе исполняющего обязанности.

Вчера, 23 ноября, СКА переиграл «Спартак» со счётом 3:2. Эта встреча стала для Ротенберга 142-й у руля команды. Благодаря этому специалист обогнал Олега Знарка, на счету которого 141 матч, и вышел на единоличное пятое место. На четвёртой строчке располагается Барри Смит — у него 185 матчей во главе СКА.

Ранее в Санкт-Петербурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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