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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил женский «Зенит» с победой в чемпионате России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил женский «Зенит» с победой в чемпионате России
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Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале поздравил женский футбольный клуб «Зенит» с победой в чемпионате России.

«Хочу от всей души поздравить женскую команду «Зенита» с очередным российским чемпионством. Команда, тренеры, персонал, медицинский штаб провели потрясающий сезон, который красиво завершился победой над основным конкурентом в «золотом» матче.

Искренние поздравления Алексею Борисовичу Миллеру и «Газпрому», всему руководству женского «Зенита», футболисткам и, конечно, болельщикам. Второе чемпионство в такой серьёзной борьбе — показатель того, что «Зенит» находится на верном пути. Не секрет, что выиграть золото во второй раз намного сложнее, чем в первый, от этого победа в Суперлиге ещё более ценна.

С чемпионством, сине-бело-голубые! Только вперёд!» — говорится в сообщении.

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