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Ilta-Sanomat рассказал, сколько денег теряет Хельсинки из-за проблем с «Хартвалл Ареной»

Ilta-Sanomat рассказал, сколько денег теряет Хельсинки из-за проблем с «Хартвалл Ареной»
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Финское издание Ilta-Sanomat прокомментировало информацию о том, что правительство страны может экспроприировать «Хартвалл Арену» у владельцев стадиона Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга, если они в ближайшее время добровольно не продадут свои основные доли во владении ареной.

«Терпение политиков, принимающих решения, на исходе. Сейчас мы серьёзно ищем выход из тупиковой ситуации с «Хартвалл Ареной» — нынешним хельсинкским стадионом.

Подсчитано, что город Хельсинки потеряет даже более € 100 млн в год, поскольку после закрытия арены Тампере стал местом номер один по организации мероприятий.

Декабрь чрезвычайно важен с точки зрения поиска решения по арене, поскольку именно тогда ЕС принимает решение по своему 12-му пакету санкций. Если процедура лицензирования торговли на аренах не будет включена в пакет, то даже её теоретическая возможность будет отложена, возможно, на полгода.

Теперь острый вопрос заключается в том, действительно ли Тимченко и Ротенберг продают свои акции. Общеизвестно, что ареной интересуются несколько потенциальных покупателей. Искренние намерения российских владельцев продать были подвергнуты сомнению», — говорится в сообщении.

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