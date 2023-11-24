Ilta-Sanomat рассказал, сколько денег теряет Хельсинки из-за проблем с «Хартвалл Ареной»

Финское издание Ilta-Sanomat прокомментировало информацию о том, что правительство страны может экспроприировать «Хартвалл Арену» у владельцев стадиона Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга, если они в ближайшее время добровольно не продадут свои основные доли во владении ареной.

«Терпение политиков, принимающих решения, на исходе. Сейчас мы серьёзно ищем выход из тупиковой ситуации с «Хартвалл Ареной» — нынешним хельсинкским стадионом.

Подсчитано, что город Хельсинки потеряет даже более € 100 млн в год, поскольку после закрытия арены Тампере стал местом номер один по организации мероприятий.

Декабрь чрезвычайно важен с точки зрения поиска решения по арене, поскольку именно тогда ЕС принимает решение по своему 12-му пакету санкций. Если процедура лицензирования торговли на аренах не будет включена в пакет, то даже её теоретическая возможность будет отложена, возможно, на полгода.

Теперь острый вопрос заключается в том, действительно ли Тимченко и Ротенберг продают свои акции. Общеизвестно, что ареной интересуются несколько потенциальных покупателей. Искренние намерения российских владельцев продать были подвергнуты сомнению», — говорится в сообщении.