Ротенберг и Тимченко получат компенсацию за «Хартвалл Арену» даже в случае экспроприации

Руководитель группы по санкциям Министерства иностранных дел Финляндии Пиа Сариваара прокомментировала информацию о том, что правительство страны может экспроприировать «Хартвалл Арену» у владельцев стадиона Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга, если они в ближайшее время добровольно не продадут свои основные доли во владении ареной.

«Процедура освобождения от продажи акций арены на данный момент не действует в санкционном законодательстве, поскольку соответствующий срок истёк 31 мая 2023 года. Продлить срок возможно решением Совета в связи с очередным пакетом санкций. В случае продления срока МИД может предоставить исключение для продажи долей стадиона после вступления пакета в силу.

Финляндия сейчас активно ведёт переговоры о продлении срока, поскольку это единственный способ начать процесс экспроприации. Страна уже оказала предварительное влияние на содержание очередного санкционного пакета. Начало процесса выкупа арены также требует продления срока процедуры выкупа.

Финляндия сейчас активна в этом вопросе, потому что она хочет дополнения к пакету санкций ЕС, что позже позволит ввести в эксплуатацию арену любым из вариантов», — приводит слова Сариваары Ilta-Sanomat.

Кроме того, Саариваара сообщила, что даже в случае экспроприации нынешним владельцам арены будет выплачена справедливая цена за арену. Деньги пойдут на целевой депозитный счёт в ожидании снятия санкций точно так же, как и при добровольной торговле.