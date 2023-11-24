КХЛ представила официальные комплекты формы на Матч звёзд — 2023

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КХЛ на официальном сайте представила официальные джерси на Матч звёзд — 2023. Комплекты презентовали Евгения Медведева, Яна Ромашкина, Hockey Brothers и Анжелика Стубайло.

Команда дивизиона Боброва, выигравшая Матч звёзд КХЛ в 2022 году, выступит в бирюзовых свитерах. Цвет отсылает к Зимнему дворцу — одному из известнейших и самых значимых архитектурных сооружений Санкт-Петербурга.

Команда дивизиона Тарасова сыграет в белых комплектах. В этих цветах сборная уже выступала на двух предыдущих Матчах звёзд КХЛ — в Москве и Челябинске.

Дивизион Харламова получил строгий чёрный комплект, контрастирующий с яркими джерси других команд, а команда дивизиона Чернышёва выйдет на лёд в форме красного цвета, который является одним из основных цветов логотипа недели звёзд хоккея — 2023 и напоминает о гербах городов проведения большого хоккейного праздника — Тулы и Санкт-Петербурга.

В случае с Кубком Вызова МХЛ и Матчем звёзд ЖХЛ команды, представляющие Запад, сыграют в красных джерси, а Восток — в бирюзовых.

Фото: khl.ru

Фото: khl.ru

Фото: khl.ru

Фото: khl.ru