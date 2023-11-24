Агент Василевского отреагировал на возвращение Андрея после тяжёлой травмы

Дэн Мильштейн, агент российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, прокомментировал возвращение на лёд своего клиента. Вратарь восстановился после тяжёлой травмы, он дебютирует в сезоне в матче с «Каролиной Харрикейнз» в ночь с 24 на 25 ноября.

«Конечно, это замечательное событие. Андрей всегда готов помочь команде, его возвращения давно ждал клуб, болельщики и сам Андрей. Это большой профессионал, который работает над собой 24 часа в сутки», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Матч начнётся в 4:00 мск.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Василевский перенёс операцию на поясничном отделе спины. Андрей рассказал, что травма возникла в результате тяжёлой тренировки в тренажёрном зале, поэтому он планирует сбавить интенсивность занятий в зале.