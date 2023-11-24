Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин провёл неудачный силовой приём, подлетев в воздух и упав на лёд

Артемий Панарин провёл неудачный силовой приём, подлетев в воздух и упав на лёд
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл неудачный силовой приём во время встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».

В середине второго периода форвард «рейнджеров» у бортика попытался сохранить контроль над шайбой и оттолкнуть тафгая «лётчиков» Гарнета Хэтэуэя. Панарин применил силовой приём против нападающего «Филадельфии», однако соперник остался на ногах. Сам Артемий немного подлетел и упал сначала на Хэтэуэя, а затем и на лёд. Форвард «Флайерз» также в итоге потерял равновесие.

ВИДЕО

В эти минуты на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». К середине второго периода счёт 3:0 в пользу гостей.

Материалы по теме
Агент Панарина прокомментировал рекордную для России и «Рейнджерс» серию Артемия в НХЛ
Видео
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин дважды ударил по спине тафгая НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android