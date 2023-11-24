Артемий Панарин провёл неудачный силовой приём, подлетев в воздух и упав на лёд

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл неудачный силовой приём во время встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».

В середине второго периода форвард «рейнджеров» у бортика попытался сохранить контроль над шайбой и оттолкнуть тафгая «лётчиков» Гарнета Хэтэуэя. Панарин применил силовой приём против нападающего «Филадельфии», однако соперник остался на ногах. Сам Артемий немного подлетел и упал сначала на Хэтэуэя, а затем и на лёд. Форвард «Флайерз» также в итоге потерял равновесие.

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В эти минуты на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». К середине второго периода счёт 3:0 в пользу гостей.