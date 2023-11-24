НХЛ запретила Марку-Андре Флёри играть в специальном шлеме в честь коренных американцев

Канадский голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри подготовил специальный шлем в честь Ночи наследия коренных американцев и своей жены. Тем не менее Национальная хоккейная лига запретила 38-летнему вратарю надеть эту маску — не только на матч, но даже и на разминку.

«В рамках Ночи наследия коренных американцев и в честь своей жены, которая является коренной американкой, Марк-Андре Флёри заказал маску, созданную по индивидуальному заказу Коулом Редхорсом Тейлором. На обороте шлема написана цитата его отца и перечислены имена его детей.

Флёри расстроен. НХЛ сообщила ему, что он не может надеть эту маску даже на разминке», — говорится в сообщении журналиста Майкла Руссо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Социальные сети Майкла Руссо