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36 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию», Панарин опять без очков

36 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию», Панарин опять без очков
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2023, пятница. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Уилер, Крайдер) – 00:45     0:2 Крайдер – 01:53     0:3 Зибанеджад (Уилер, Густафссон) – 27:41     1:3 Кутюрье (Силер, Аткинсон) – 37:39    

В составе «рейнджеров» шайбы забросили Крис Крайдер и Мика Зибанеджад, оформивший дубль. Крайдер также отметился результативной передачей. Блейк Уилер набрал 2 (0+2) очка, Эрик Густафссон — 1 (0+1). Российский нападающий Артемий Панарин не набрал результативных баллов в третьей встрече подряд. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 36 из 37 бросков.

Шайбу престижа у «Филадельфии» забросил Шон Кутюрье. Ему ассистировали Ник Силер и Кэм Аткинсон.

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