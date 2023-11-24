36 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию», Панарин опять без очков

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

В составе «рейнджеров» шайбы забросили Крис Крайдер и Мика Зибанеджад, оформивший дубль. Крайдер также отметился результативной передачей. Блейк Уилер набрал 2 (0+2) очка, Эрик Густафссон — 1 (0+1). Российский нападающий Артемий Панарин не набрал результативных баллов в третьей встрече подряд. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 36 из 37 бросков.

Шайбу престижа у «Филадельфии» забросил Шон Кутюрье. Ему ассистировали Ник Силер и Кэм Аткинсон.