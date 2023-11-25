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Овечкин ударил в лицо защитника «Эдмонтона», который ушёл из-под хита россиянина

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил две минуты штрафа в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз».

В конце первого периода капитан столичной команды попытался применил силовой приём против защитника «нефтяников» Венсана Деарне. Хоккеист «Эдмонтона» смог увернуться, в результате чего Овечкин врезался в заградительное стекло.

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Одновременно с сиреной конфликт хоккеистов продолжился. Овечкин повздорил с Деарне и ударил того клюшкой в лицо. Россиянин сразу извинился перед соперником. Судьи выписали нападающему «Вашингтона» две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». К середине второго периода счёт 4:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.