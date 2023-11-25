«Чикаго» обыграл «Торонто» в овертайме, Самсонов пропустил 4 гола, у Дикинсона хет-трик

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0).
В составе «чёрных ястребов» голы забили Джейсон Дикинсон, оформивший хет-трик, и Кевин Корчински, забросивший победную шайбу в овертайме. Ему ассистировал 18-летний нападающий Коннор Бедард.
За «кленовые листья» шайбы забросили Николас Робертсон, Калле Йернкрок и Райан Ривз. Макс Доми набрал 2 (0+2) очка. Джейк Маккейб, Давид Кемпф, Ти Джей Броди и Марк Джиордано отдали по одной результативной передаче. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 28 из 32 бросков.
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