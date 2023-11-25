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«Наш парень — боец». Отец основного защитника «Колорадо» рассказал о ситуации своего сына

«Наш парень — боец». Отец основного защитника «Колорадо» рассказал о ситуации своего сына
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Тони Жирар, отец защитника «Колорадо Эвеланш» Самуэля Жирара, в своих социальных сетях прокомментировал ситуацию с игроком.

«Друзья и люди со всего мира!

После публикации пресс-релиза «Колорадо Эвеланш» ранее на этой неделе, в котором говорилось, что Самуэль будет отсутствовать по личным причинам, я хочу подчеркнуть, что только клубу разрешено комментировать ситуацию с Сэмом. Мы, родители, можем с уважением отнестись к этому совету, зная, что Сэм в надёжных руках.

Однако, просто чтобы успокоить всех, мы можем сказать вам, что мы поддерживаем с ним связь и ваши сообщения о скором выздоровлении очень трогают его. Наш парень — боец, великий боец, и он всегда будет чтить наш регион и весь Квебек. Хоккей по-прежнему его большая страсть!

Как только команда получит более подробную информацию о состоянии его здоровья, они сообщат вам. До тех пор мы просим вас, пожалуйста, уважать Самуэля и нас и продолжать посылать ему позитивные сообщения, надеясь, что он вернётся в игру как можно скорее», — говорится в сообщении.

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