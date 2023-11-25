Гол Овечкина в ворота «Эдмонтона» не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 5:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Капитан и нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в третьем периоде, однако взятие ворот не было засчитано из-за нарушения процедуры вбрасывания.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1363 встречах, в которых забросил 827 шайб, отдал 670 результативных передач и суммарно набрал 1497 очков при общем показателе полезности «+70».