Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Овечкина в ворота «Эдмонтона» не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания

Гол Овечкина в ворота «Эдмонтона» не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 5:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Капитан и нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в третьем периоде, однако взятие ворот не было засчитано из-за нарушения процедуры вбрасывания.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1363 встречах, в которых забросил 827 шайб, отдал 670 результативных передач и суммарно набрал 1497 очков при общем показателе полезности «+70».

Материалы по теме
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека? В Америке назвали точное место Ови в истории хоккея Овечкин — «зверь», но ниже Гашека? В Америке назвали точное место Ови в истории хоккея
«Вашингтон» «сгорел» дома «Эдмонтону» 0:5! У Овечкина забрали гол
Live
«Вашингтон» «сгорел» дома «Эдмонтону» 0:5! У Овечкина забрали гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android