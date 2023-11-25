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Овечкин прокомментировал разгромное поражение «Вашингтона» со счётом 0:5

Овечкин прокомментировал разгромное поражение «Вашингтона» со счётом 0:5
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал разгромное поражение в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (0:5).

«Мы совсем не играли. Мы дали им много пространства. Особенно в первом периоде. Мы совершали ошибки, теряли шайбу. Не сделали ничего.

Такие матчи случаются. Это тревожный звоночек, который показывает, что мы играем неправильно, находимся в неправильной ситуации, теряем шайбы, что стоит нам игры», — сказал Овечкин после матча.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

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