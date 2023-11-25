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«Анахайм» дома проиграл «Лос-Анджелесу», Гавриков отметился передачей

«Анахайм» дома проиграл «Лос-Анджелесу», Гавриков отметился передачей
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» проиграли «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:5. Игра прошла на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд, «Кингз» выиграли четвёртый матч подряд и находятся на втором месте в Западной конференции.

Голы у хозяев забили Радко Гудас и Алекс Киллорн. У гостей отличились Кевин Фиала (дважды), Артур Калиев, Куинтон Байфилд и Анже Копитар.

Одним из ассистентов Байфилда выступил российский защитник «Дакс» Владислав Гавриков. Он провёл на площадке 21 минуту 8 секунд, нанёс один бросок, провёл один силовой приём и закончил встречу с показателем полезности «0».

Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин сыграл 17 минут 46 секунд. На его счету один хит и «0» по системе «плюс-минус». Его соотечественник, защитник «Дакс» Павел Минтюков провёл на площадке 16 минут 56 секунд. На его счету два броска и показатель полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2023, пятница. 23:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Копитар, Даути) – 10:25 (pp)     0:2 Калиев (Спенс, Мур) – 12:26 (pp)     0:3 Байфилд (Гавриков, Кемпе) – 21:17     0:4 Фиала (Дано, Мур) – 22:56     1:4 Гудас (Ватрано, Строум) – 32:42     1:5 Копитар (Кемпе, Даути) – 43:21     2:5 Киллорн (Мактавиш, Терри) – 51:24 (pp)    
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