«Анахайм» дома проиграл «Лос-Анджелесу», Гавриков отметился передачей

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» проиграли «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:5. Игра прошла на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме. «Дакс» потерпели пятое поражение подряд, «Кингз» выиграли четвёртый матч подряд и находятся на втором месте в Западной конференции.
Голы у хозяев забили Радко Гудас и Алекс Киллорн. У гостей отличились Кевин Фиала (дважды), Артур Калиев, Куинтон Байфилд и Анже Копитар.
Одним из ассистентов Байфилда выступил российский защитник «Дакс» Владислав Гавриков. Он провёл на площадке 21 минуту 8 секунд, нанёс один бросок, провёл один силовой приём и закончил встречу с показателем полезности «0».
Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин сыграл 17 минут 46 секунд. На его счету один хит и «0» по системе «плюс-минус». Его соотечественник, защитник «Дакс» Павел Минтюков провёл на площадке 16 минут 56 секунд. На его счету два броска и показатель полезности «0».
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