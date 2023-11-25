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Нюландер прервал серию с набранными очками в каждом матче в 18-й игре со старта сезона

Нюландер прервал серию с набранными очками в каждом матче в 18-й игре со старта сезона
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер не смог набрать очков в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 ОТ). Это случилось с шведским форвардом впервые в сезоне.

До этого матча Нюландер набирал очки во всех 17 играх «Мэйпл Лифс» со старта регулярного чемпионата. Среди действующих хоккеистов НХЛ серия такой продолжительности удавалась Коннору Макдэвиду в 2021 году. Серия Нюландера делит восьмое место в истории. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который набрал очки в 51 матче подряд со старта сезона-1983/1984.

Всего на счету Нюландера 27 баллов за результативность: 12 голов и 15 передач. Он занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров, восьмую позицию в списке снайперов и 15-ю среди ассистентов.

«Торонто» находится на четвёртом месте в Восточной конференции. На счету «Мэйпл Лифс» 23 очка после 18 матчей.

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