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Гол Кросби не помог «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Баффало»

Гол Кросби не помог «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Баффало»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра проходила в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0).

В составе победителей отличились Джефф Скиннер, Кайл Окпосо и Алекс Так. За «Питтсбург» голами отметились Сидни Кросби и Ларс Эллер. Российский нападающий гостей Евгений Малкин принимал участие во встрече, но не отметился результативными действиями.

«Баффало» набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Дона Гранато сыграют 26 ноября в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Пингвины» остаются с 18 очками и идут на 13-й строчке Востока. Ближайшую игру команда Майка Салливана проведёт 26 ноября с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Гюнцель) – 16:46     0:2 Эллер (Ньето) – 36:44     1:2 Скиннер (Так, Олофссон) – 45:13 (pp)     2:2 Окпосо (Далин, Олофссон) – 50:52     3:2 Так (Скиннер, Миттельштадт) – 57:16    
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