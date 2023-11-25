Гол Кросби не помог «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Баффало»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра проходила в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0).
В составе победителей отличились Джефф Скиннер, Кайл Окпосо и Алекс Так. За «Питтсбург» голами отметились Сидни Кросби и Ларс Эллер. Российский нападающий гостей Евгений Малкин принимал участие во встрече, но не отметился результативными действиями.
«Баффало» набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Дона Гранато сыграют 26 ноября в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз».
«Пингвины» остаются с 18 очками и идут на 13-й строчке Востока. Ближайшую игру команда Майка Салливана проведёт 26 ноября с «Торонто Мэйпл Лифс».
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