Флёри вышел на разминку перед матчем с «Колорадо» в шлеме, запрещённом НХЛ

Канадский голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри вышел на разминку перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» в специальном шлеме в честь Ночи наследия коренных американцев и своей жены Вероники, сообщает в социальной сети X (ранее Twitter) журналист Майкл Руссо. Игра пройдёт на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США). Жена вратаря является зарегистрированным членом племени в Канаде.

Марк-Андре Флёри на разминке перед матчем с «Колорадо» Фото: Страница Майкла Руссо в социальной сети X (бывший Twitter)

Ранее лига запретила 38-летнему вратарю использовать эту маску — не только в матче, но даже и на разминке. Флёри заявил, что всё равно планирует надеть этот шлем и заплатить штраф. НХЛ тогда пригрозила организации «Уайлд» дополнительным значительным штрафом.

Маска Флёри создана по индивидуальному заказу Коулом Редхорсом Тейлором. На обороте шлема написана цитата его отца и перечислены имена его детей.