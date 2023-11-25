Кучеров стал третьим игроком в истории «Тампы», сделавшим 200 передач в большинстве

В эти минуты на «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». После второго периода гости впереди — 3:2.

В начале второго отрезка «молнии» забросили три шайбы подряд, каждый раз использовав большинство. Три заброшенные шайбы гостей уложились за 4 минуты 20 секунд, и в каждой из голевых комбинаций принял участие российский нападающий Никита Кучеров, набравший за это время 3 (1+2) очка.

Первая передача позволила Кучерову отметить статистический юбилей в НХЛ. Российский форвард стал третьим игроком в истории «Тампы», сделавшим 200 передач в большинстве. Лидирует шведский защитник Виктор Хедман (208), на втором месте располагается завершивший карьеру канадский нападающий Мартен Сан-Луи (204), в активе Кучерова уже 201 передача.

Цифры Хедмана и Кучерова приведены по состоянию на конец второго периода матча в Каролине.