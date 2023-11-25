Шесть очков Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Каролину»

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На «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:2.

В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Стивен Стэмкос, Люк Гленденинг, Брэндон Хагель, Брейден Пойнт, отметившийся хет-триком, а также российский форвард Никита Кучеров, в активе которого две заброшенные шайбы. Он также стал автором четырёх результативных передач. Таким образом, Кучеров набрал по ходу матча шесть очков. Голкипер Андрей Василевский совершил 23 спасения.

У хозяев забивали Стефан Ноэсен и Майкл Бантинг. Российский нападающий Андрей Свечников отметился ассистом.

«Тампа» вышла на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Каролина» занимает восьмое.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Виннипег» со счётом 3:0 обыграл «Флориду». Сергей Бобровский совершил 29 спасений. Владислав Наместников отметился результативным пасом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.