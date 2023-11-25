Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шесть очков Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Каролину»

Шесть очков Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Каролину»
Аудио-версия:
Комментарии

На «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:2.

В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Стивен Стэмкос, Люк Гленденинг, Брэндон Хагель, Брейден Пойнт, отметившийся хет-триком, а также российский форвард Никита Кучеров, в активе которого две заброшенные шайбы. Он также стал автором четырёх результативных передач. Таким образом, Кучеров набрал по ходу матча шесть очков. Голкипер Андрей Василевский совершил 23 спасения.

У хозяев забивали Стефан Ноэсен и Майкл Бантинг. Российский нападающий Андрей Свечников отметился ассистом.

«Тампа» вышла на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Каролина» занимает восьмое.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 8
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ноэсен (Друри, Бантинг) – 18:12     1:1 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 21:34 (pp)     1:2 Кучеров (Хагель, Эйссимонт) – 25:40 (pp)     1:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 25:54 (pp)     2:3 Бантинг (Свечников) – 34:45 (pp)     2:4 Хагель (Пойнт, Кучеров) – 45:33     2:5 Гленденинг – 46:53     2:6 Пойнт (Пербикс, Кёпке) – 50:41     2:7 Кучеров (Хагель, Сергачёв) – 56:45     2:8 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 58:08 (pp)    

В параллельном матче «Виннипег» со счётом 3:0 обыграл «Флориду». Сергей Бобровский совершил 29 спасений. Владислав Наместников отметился результативным пасом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер (Сэмберг, Эпплтон) – 17:43     0:2 Элерс (Перфетти, Наместников) – 51:15     0:3 Лаури (Эпплтон, Сэмберг) – 56:11 (sh)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android