«Тампа» реализовала 57,1% бросков во встрече с «Каролиной», забив 8 голов в ворота Раанты

На «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:2.

Примечательно, что «ураганы» смогли заметно перебросать «молний» — 25:15. Однако подопечные Джона Купера продемонстрировали историческую реализацию бросков, сумев конвертировать в гол 57,1% бросков — 8 из 14. Ворота «Каролины» защищал финский голкипер Антти Раанта, сделавший шесть сейвов за 60 минут игрового времени. Его сменщик Пётр Кочетков на льду так и не появился.

В составе «Тампы» первый матч после возвращения в строй провёл российский голкипер Андрей Василевский, на счету которого 22 отражённых броска.