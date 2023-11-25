Кирилл Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты», шестой раз подряд забив «Колорадо»

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу со счётом 3:2.

В составе «дикарей» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Кирилл Капризов. Российский форвард шестой раз кряду поразил ворота «Колорадо», сумев повторить клубный рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии в матчах с одним и тем же соперников в НХЛ.

Ранее американский нападающий Брайан Ролстон на протяжении шести матчей подряд забивал «Лос-Анджелес Кингз», а словацкий форвард Мариан Габорик в течение аналогичного срока неизменно забивал «Аризоне Койотс». Стоит заметить, что следующий матч «Миннесоты» и «Колорадо» состоится 9 марта 2024 года.