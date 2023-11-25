Ничушкин — третий игрок «Колорадо» за последние 20 лет с шестиматчевой голевой серией

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу со счётом 3:2.

Российский форвард Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой, отличившись при игре в большинстве. Отметим, что Ничушкин забивает уже в шестой игре подряд. До этого россиянин забивал в матчах с «Сиэтл Кракен» (5:1), дважды отличился с «Анахайм Дакс» (8:2), а также по разу забил «Даллас Старз» (6:3), «Нэшвилл Предаторз» (3:4) и «Ванкувер Кэнакс» (5:2).

Таким образом, Ничушкин повторил достижения Микко Рантанена и Натана Маккинона по длительности голевой серии среди игроков «Колорадо» за последние 20 лет. Финский форвард дважды отличался шесть матчей подряд.