Видео незасчитанного гола Овечкина в матче с «Эдмонтоном»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Капитан и нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в третьем периоде, однако взятие ворот не было засчитано из-за нарушения процедуры вбрасывания. Российский форвард Евгений Кузнецов нарушил правила на вбрасывании.

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Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1364 встречах, в которых забросил 827 шайб, отдал 670 результативных передач и суммарно набрал 1497 очков при общем показателе полезности «+69».