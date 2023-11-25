Никита Кучеров возглавил списки снайперов и бомбардиров текущего сезона НХЛ

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл лучший матч за карьеру в НХЛ, впервые набрав шесть очков в одной встрече. 30-летний форвард отметился дублем и ассистентским покером в победном матче с «Каролиной» (8:2), тем самым установив новый личный рекорд в НХЛ.

На счету Кучерова в текущем сезоне 20 матчей, в которых россиянин набрал 35 очков — забросил 15 шайб и отдал 20 результативных передач. Таким образом, россиянин возглавил списки бомбардиров и снайперов текущего сезона НХЛ. Ближайший преследователь Кучерова защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз имеет на своём счету 32 (8+24) очка. По 14 голов у форвардов Кайла Коннора и Остона Мэттьюса.

Благодаря этой победе «Тампа-Бэй» поднялась на четвёртое место в таблице Восточной конференции НХЛ.