«Ак Барс» подписал контракт с американским защитником Митчеллом Миллером. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт с 21-летним защитником рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В текущем сезоне Миллер провёл 19 матчей за словацкий «ХК 32 Липтовски-Микулаш» и набрал 29 (6+23) очков. В молодёжной лиге США (USHL) защитник отыграл четыре сезона, провёл 165 матчей и набрал 138 (53+55) очков при показателе полезности «+54».

Игрок обороны имеет опыт выступлений за юниорскую американскую сборную. В сезоне-2018/2019 Миллер провёл пять матчей за юниорскую сборную США на турнире Глинки/Гретцки и отметился пятью результативными передачами.