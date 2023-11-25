Кучеров оценил свой рекордный матч с «Каролиной», в котором он набрал шесть очков

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров прокомментировал победу в матче с «Каролиной» (8:2). Россиянин отметился дублем и четырьмя результативными передачами, впервые в карьере набрав шесть очков в матче НХЛ.

«Я думаю, что мы не очень хорошо сыграли в первом периоде. Во втором периоде мы получили несколько возможностей для игры в большинстве и удачно распорядились своими шансами. Это дало нам необходимый импульс, и по ходу матча мы подняли свой уровень игры», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

На счету Кучерова в текущем сезоне 20 матчей, в которых россиянин набрал 35 очков — забросил 15 шайб и отдал 20 результативных передач. Россиянин возглавил списки бомбардиров и снайперов текущего сезона НХЛ.