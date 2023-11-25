Хоккеисты «Вашингтона» Оши и Алексеев получили травмы в матче с «Эдмонтоном»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

В начале второго периода травму получил нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, который рухнул на лёд после столкновения с защитником «Эдмонтона» Маттиасом Экхольмом. Форвард «Кэпиталз» с трудом поднялся со льда и больше в матче участия не принимал. После матча стало известно, что на ближайший выезд Оши с командой не поедет. Ещё одна травма случилась в третьем периоде, когда повреждение получил и защитник «Вашингтона» Александр Алексеев.

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Свой следующий матч «Вашингтон» проведёт 28 ноября с «Сан-Хосе Шаркс», начало встречи — в 6:30 мск.