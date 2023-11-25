«Это была очень незрелая игра». Карбери остался крайне разочарован поражением «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери остался крайне разочарован результатом матча с «Эдмонтоном» (0:5).

«Это расстраивает. Это просто очень разочаровывает. Ты можешь проиграть матчи в этой лиге, ты можешь не показывать свою лучшую игру, но играть так после Дня благодарения, перед выездной серией… Это была очень, очень незрелая игра. Мы сыграли как неопытная команда, которая думает, что они уже на полпути, в самолёте, ещё до начала игры. И вы делаете это против команды, которая борется за свои жизни и чувствует, что их сезон на грани? Удачи вам с таким подходом, и это то, чему мы только что стали свидетелями», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Свой следующий матч «Вашингтон» проведёт 28 ноября с «Сан-Хосе Шаркс», начало встречи — в 6:30 мск.