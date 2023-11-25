Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это была очень незрелая игра». Карбери остался крайне разочарован поражением «Вашингтона»

«Это была очень незрелая игра». Карбери остался крайне разочарован поражением «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери остался крайне разочарован результатом матча с «Эдмонтоном» (0:5).

«Это расстраивает. Это просто очень разочаровывает. Ты можешь проиграть матчи в этой лиге, ты можешь не показывать свою лучшую игру, но играть так после Дня благодарения, перед выездной серией… Это была очень, очень незрелая игра. Мы сыграли как неопытная команда, которая думает, что они уже на полпути, в самолёте, ещё до начала игры. И вы делаете это против команды, которая борется за свои жизни и чувствует, что их сезон на грани? Удачи вам с таким подходом, и это то, чему мы только что стали свидетелями», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Свой следующий матч «Вашингтон» проведёт 28 ноября с «Сан-Хосе Шаркс», начало встречи — в 6:30 мск.

Материалы по теме
Овечкин психовал, его сбили с ног, а гол отменили! Аутсайдер НХЛ разорвал «Вашингтон»
Видео
Овечкин психовал, его сбили с ног, а гол отменили! Аутсайдер НХЛ разорвал «Вашингтон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android