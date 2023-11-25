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«Если будем так играть, то победы придут». Капризов оценил шестое поражение подряд

«Если будем так играть, то победы придут». Капризов оценил шестое поражение подряд
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оценил игру команды в матче с «Колорадо» (2:3). Россиянин впервые за последние четыре матча отметился голом и стал автором результативной передачи.

«Последние пару игр мы проиграли с разницей лишь в один гол. Я считаю, что сегодня вечером мы сыграли ещё лучше. У нас было много шансов. Если мы будем так играть, то победы обязательно придут», — цитирует Капризова TwinCities.

Российский форвард шестой раз кряду поразил ворота «Колорадо», сумев повторить клубный рекорд «Миннесоты» по продолжительности голевой серии в матчах с одним и тем же соперником в НХЛ.

«Миннесота» проиграла шестой матч подряд. После 18 матчей «Уайлд» занимают 13-е место в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги. Следующий матч «дикари» проведут на выезде с «Детройтом» 26 ноября.

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