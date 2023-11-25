Дубль канадца Андреоффа принёс «Сибири» победу в домашнем матче с «Нефтехимиком»

В Новосибирске состоялся очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали новосибирцы со счётом 3:1.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала счёт открыл форвард «Сибири» Артём Михеев, а затем под занавес игрового отрезка отличился Александр Дергачёв с передач Никиты Сетдикова и Андрея Белозёрова. «Сибирь» смогла выйти вперёд в матче лишь в середине третьего периода, когда гол забил легионер Энди Андреофф. Канадский нападающий оформил дубль, забив гол в пустые ворота на последней минуте матча.

«Сибирь» одержала вторую победу подряд и 27 ноября примет на своей площадке китайский «Куньлунь». «Нефтехимик» проиграл второй матч подряд и 28 ноября примет на своей площадке «Металлург».