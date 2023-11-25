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Дубль канадца Андреоффа принёс «Сибири» победу в домашнем матче с «Нефтехимиком»

Дубль канадца Андреоффа принёс «Сибири» победу в домашнем матче с «Нефтехимиком»
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В Новосибирске состоялся очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали новосибирцы со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 12:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михеев – 13:32 (4x5)     1:1 Дергачёв (Сетдиков, Белозёров) – 18:53 (5x5)     2:1 Андреофф (Морозов) – 50:39 (5x5)     3:1 Андреофф (Прохоркин, Бутузов) – 59:09 (en)    

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала счёт открыл форвард «Сибири» Артём Михеев, а затем под занавес игрового отрезка отличился Александр Дергачёв с передач Никиты Сетдикова и Андрея Белозёрова. «Сибирь» смогла выйти вперёд в матче лишь в середине третьего периода, когда гол забил легионер Энди Андреофф. Канадский нападающий оформил дубль, забив гол в пустые ворота на последней минуте матча.

«Сибирь» одержала вторую победу подряд и 27 ноября примет на своей площадке китайский «Куньлунь». «Нефтехимик» проиграл второй матч подряд и 28 ноября примет на своей площадке «Металлург».

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