«Это опустошает». Овечкин высказался о разгромном поражении от аутсайдера НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о разгромном поражении столичной команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз». «Кэпс» проиграли со счётом 0:5, прервав победную серию.

«Что ж, мы пытаемся. Мы пытаемся работать на тренировках. Это [поражение] нас опустошает. Но мы движемся дальше, продолжаем бороться и продолжаем набирать темп», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.