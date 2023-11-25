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Макдэвид сравнялся с легендой НХЛ Хаверчуком по количеству матчей с 4+ очками

Макдэвид сравнялся с легендой НХЛ Хаверчуком по количеству матчей с 4+ очками
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал четыре очка во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Все результативные баллы 26-летний канадский нападающий набрал за ассисты.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
0 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Драйзайтль, Деарне) – 14:10     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 15:24     0:3 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 23:44 (pp)     0:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 24:48 (pp)     0:5 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 38:37 (pp)    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Макдэвид провёл 34-й матч в карьере, в котором набрал 4+ очка. В статистике учитывались встречи как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф. По этому показателю для игроков в возрасте до 27 лет капитан «Эдмонтона» сравнялся с легендой НХЛ Дэйлом Хаверчуком. Больше таких матчей провели только Стив Айзерман (35), Брайан Троттье (36), Яри Курри (41), Бобби Орр (42), Майк Босси (46), Марио Лемье (76) и Уэйн Гретцки (171).

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

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