Макдэвид сравнялся с легендой НХЛ Хаверчуком по количеству матчей с 4+ очками

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал четыре очка во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Все результативные баллы 26-летний канадский нападающий набрал за ассисты.

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Макдэвид провёл 34-й матч в карьере, в котором набрал 4+ очка. В статистике учитывались встречи как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф. По этому показателю для игроков в возрасте до 27 лет капитан «Эдмонтона» сравнялся с легендой НХЛ Дэйлом Хаверчуком. Больше таких матчей провели только Стив Айзерман (35), Брайан Троттье (36), Яри Курри (41), Бобби Орр (42), Майк Босси (46), Марио Лемье (76) и Уэйн Гретцки (171).

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.