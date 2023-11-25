Хоккейное агентство прокомментировало слухи о возможном обмене Пьянова из «Авангарда»

Хоккейное агентство Winners Hockey Agency в официальном телеграм-канале прокомментировало слухи о возможном обмене своего клиента, нападающего «Авангарда» Валентина Пьянова.

«В очередной раз хотим передать пламенный привет авторам телеграм-каналов, которые пишут слухи и непроверенную информацию про игроков нашего агентства.

Относительно форварда «Авангарда» Валентина Пьянова сообщаем, что ни о каких обменах, а тем более о «списке отказов» речи не идёт.

Руководство ХК «Авангард» в личной беседе с нашим агентством подтвердило, что Валентин является игроком основного состава команды», — говорится в сообщении.

Напомним, Пьянов в нынешнем сезоне принял участие в 28 матчах, в которых набрал 12 (4+8) очков.