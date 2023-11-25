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Ведущий защитник «Колорадо» рассказал о депрессии, тревожности и злоупотреблении алкоголем

Ведущий защитник «Колорадо» рассказал о депрессии, тревожности и злоупотреблении алкоголем
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Основной защитник «Колорадо Эвеланш» Самуэль Жирар сделал заявление о своём отсутствии. Хоккеист рассказал о ментальных проблемах, которые привели его к злоупотреблению алкоголем.

«Я принял важное решение позаботиться о своём ментальном здоровье. Я пройду курс лечения от повышенной тревожности и депрессии, лечением которых не занимался слишком долго и которые привели к злоупотреблению алкоголем.

Забота о вашем психическом здоровье имеет первостепенное значение. Я призываю всех высказаться и обратиться за помощью, если вы чувствуете, что нуждаетесь в ней.

Я хочу выразить свою благодарность своей жене, семье, друзьям, клубу, моим товарищам по команде и болельщикам за их терпение, понимание и постоянную поддержку», — приводит слова Жирара агентство CAA Hockey в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что защитника включили в Программу помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Жирар пропустит некоторое время, но «Колорадо» продолжит выплачивать ему заработную плату.

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