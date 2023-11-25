Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал изменения в составе команды

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Ладой» (3:2 ОТ).

«Хорошее начало, контроль шайбы был, команда сыграла по заданию, выполнила то, что бросила. 44 броска — количество, которое надо переработать в качество, будем стараться на тренировках уделить этому внимание. Изменили бригады большинства, где-то сработало, но не хватило третьего гола. Полный дворец, спасибо болельщикам, ребята полностью отдавались.

Изменения в спецбригадах? Решили встряхнуть ребят, Филяев в Высшей лиге играл на этой позиции, посмотрим дальше. Разберём, посмотрим видео, пока конкретного не могу сказать, Василий не портил картины, закрывал вратаря, играл на линии ворот.

Гуркин и Ли на драфте отказов? Что-то не оправдали, если на драфте отказов. Подробности неохота комментировать пока. Мы пользуемся ребятами из «Горняка»: сегодня вышел Баранов, у которого форма улетела в Самару, ему пришлось за ней слетать. Парень ловил на себя шайбу, выполнил свою роль. Усиление — вопрос скорее к директору клуба и спортивному директору. Вы знаете, какой рынок сейчас, усилились бы. Нам не помешал бы один нападающий.

Игра Эберта? Положительно отмечу всю команду, вся команда билась, Ник сыграл на своём уровне», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.