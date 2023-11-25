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Кудрявцев рассказал, кто из хоккеистов московского «Динамо» может стать телеведущим

Кудрявцев рассказал, кто из хоккеистов московского «Динамо» может стать телеведущим
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Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев поделился мнением о том, кто из его товарищей по команде способен стать телеведущим после завершения профессиональной карьеры.

«Кто в команде больше всего любит записывать видео, общаться с прессой и может стать в дальнейшем телеведущим? Думаю, у нас много таких игроков. Мы открыты для съёмок в различных видео и взаимодействий с медиа. Но, думаю, можно выделить Андрюху Миронова и Диму Рашевского. Жизнь покажет, кем станут по окончании карьеры», — приводит слова Кудрявцева Legalbet.

Напомним, «Динамо» набрало 49 очков в текущем сезоне КХЛ. Бело-голубые разделили со «Спартаком» лидерство в Западной конференции. Следующую встречу в регулярке подопечные Алексея Кудашова сыграют завтра, 26 ноября, в Минске с местными одноклубниками.

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