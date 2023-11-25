Защитник СКА Федотов рассказал, из-за чего произошла стычка с игроком «Торпедо» Коваленко

Защитник СКА Максим Федотов прокомментировал стычку с нападающим «Торпедо» Николаем Коваленко.

«Стычка с Коваленко? Мы просто разговаривали, ничего такого не было. Кто-то подъехал сзади, взял за шею. С Коваленко просто поговорили. Когда вера в камбэк переросла в уверенность? Во втором периоде, но там шайба просто не зашла. В третьем периоде спокойно продолжали играть в свою игру и сравняли», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).