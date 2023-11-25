«Чикаго» отстранил нападающего Кори Перри от команды

«Чикаго Блэкхоукс» отстранил нападающего Кори Перри от команды. Об этом сообщил генеральный менеджер «чёрных ястребов» Кайл Дэвидсон.

Как сообщает журналист Марк Лазерус на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), специалист сказал, что у него «нет обновлений» по Перри, который пропустил несколько матчей и тренировок. Дэвидсон отметил, что нападающего не будет в команде «в обозримом будущем».

Кроме того, генеральный менеджер «Чикаго» сообщил, что решение отстранить Перри от команды принято именно клубом, а не хоккеистом.

В «Чикаго» пока не предоставили объяснения отсутствия Перри в команде, кроме того, что это результат «решения организации». Главный тренер «Блэкхоукс» Люк Ричардсон не стал раскрывать причин отсутствия игрока.