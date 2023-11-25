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«Чикаго» отстранил нападающего Кори Перри от команды

«Чикаго» отстранил нападающего Кори Перри от команды
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«Чикаго Блэкхоукс» отстранил нападающего Кори Перри от команды. Об этом сообщил генеральный менеджер «чёрных ястребов» Кайл Дэвидсон.

Как сообщает журналист Марк Лазерус на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), специалист сказал, что у него «нет обновлений» по Перри, который пропустил несколько матчей и тренировок. Дэвидсон отметил, что нападающего не будет в команде «в обозримом будущем».

Кроме того, генеральный менеджер «Чикаго» сообщил, что решение отстранить Перри от команды принято именно клубом, а не хоккеистом.

В «Чикаго» пока не предоставили объяснения отсутствия Перри в команде, кроме того, что это результат «решения организации». Главный тренер «Блэкхоукс» Люк Ричардсон не стал раскрывать причин отсутствия игрока.

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