Журналист из США: «Вашингтон» ещё пытается мухлевать благодаря игре Овечкина в большинстве

Североамериканский журналист Monumental Sports Network Алан Мэй поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Овечкину нужно изменить свой подход к тренировкам, свой стиль игры в большинстве. «Вашингтон» всё ещё пытается мухлевать благодаря игре Овечкина в большинстве, они всё ещё играют на него.

Им стоит изменить всю «географию» расположения на льду во время своего большинства», — сказал Мэй в эфире Monumental Sports Network.

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.