Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист из США: «Вашингтон» ещё пытается мухлевать благодаря игре Овечкина в большинстве

Журналист из США: «Вашингтон» ещё пытается мухлевать благодаря игре Овечкина в большинстве
Комментарии

Североамериканский журналист Monumental Sports Network Алан Мэй поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Овечкину нужно изменить свой подход к тренировкам, свой стиль игры в большинстве. «Вашингтон» всё ещё пытается мухлевать благодаря игре Овечкина в большинстве, они всё ещё играют на него.

Им стоит изменить всю «географию» расположения на льду во время своего большинства», — сказал Мэй в эфире Monumental Sports Network.

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Материалы по теме
Овечкин психовал, его сбили с ног, а гол отменили! Аутсайдер НХЛ разорвал «Вашингтон»
Видео
Овечкин психовал, его сбили с ног, а гол отменили! Аутсайдер НХЛ разорвал «Вашингтон»
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека? В Америке назвали точное место Ови в истории хоккея Овечкин — «зверь», но ниже Гашека? В Америке назвали точное место Ови в истории хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android