Ларионов: тайм-аут многого бы не дал «Торпедо». По ряду причин, вы видели всё

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче со СКА. Нижегородцы к началу третьего периода выигрывали со счётом 3:0, но уступили по буллитам — 3:4.

«Не забили ни одного буллита? Склонюсь к тому, что это психологический момент. Игра после двух периодов была в наших руках, а когда даёшь сопернику кислород, это сказывается на психологии. Наверное, не хватило ментальной твёрдости, чтобы реализовать хотя бы один бросок. Когда проглатываешь горькую пилюлю, во рту неприятный осадок. Печально, что проиграли, но в целом, ребята проделали хорошую работу.

Почему не взял тайм-аут? Обычно его сохраняешь на конец игры. Не видели оснований. Если бы забили два подряд, можно было бы это сделать, но между голами был промежуток времени. Так что даже мыслей не было, знали, что при правильной игре мы найдём возможность провести шайбу в зону соперника и попытаться забить. К сожалению, не получилось. Тайм-аут по такой игре многого бы не дал, скажу честно. По ряду причин, вы это видели всё», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.