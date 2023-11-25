Ларионов объяснил причины поражения «Торпедо» от СКА с 3:0

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче со СКА. Нижегородцы к началу третьего периода выигрывали со счётом 3:0, но уступили по буллитам — 3:4.

«Соперника с победой, хороший матч. Доставили удовольствие зрителям, это самое главной. Наших ребят – с хорошей игрой, к сожалению, уехали с одним очком вместо двух, но жизнь продолжается. Готовимся к следующему матчу, он тоже будет непростым.

Шайба Силаева? Игра хоккея спонтанная. Можно наигрывать, тренировать. Любой шайбе можно дать объяснение, наиграна она была или нет. Так же и с первой шайбой, которую мы пропустили, дали кислород сопернику. Игра диктует игрокам, они принимают решение. Такое решение приняли, забили гол, это радует.

Мы третий период начали с ошибки. Это сигнал, глоток воздуха и энергии для соперника. Тем более для команды, которая выиграла семь подряд. У них было много уверенности, которую мы забрали после двух периодов. И оттуда всё пошло – ошибки, удаления. Естественно, пытались ребят собрать, но когда смотришь на скамейку, видишь, что у тебя отсутствует пять-шесть ведущих игроков… Мы не могли требовать большего, чем они дали.

Во втором перерыве предупреждали в раздевалке, что игра состоит из трёх периодов. Второе, что мы слишком много в этом году надарили соперникам подарков, когда уступали выигранные матчи. Предупредил, что должна быть не просто игра на удержание счёта, а концентрация внимания. К сожалению, первый отрезок это всё перечеркнул», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.