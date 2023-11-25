Ларионов: не хочу переходить на личности, у кого горе, у кого ум, у кого нет ума

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче со СКА. Нижегородцы к началу третьего периода выигрывали со счётом 3:0, но уступили по буллитам — 3:4.

«В третьем периоде пошли авантюрно в атаку – это горе от ума? Очень тонко сказано – горе от ума. Не хочу переходить на личности, у кого горе, у кого ум, у кого нет ума. Здесь вопрос игровой дисциплины. Когда играешь с серьёзным соперником. Игроки диктуют, решают по ходу матча, какие элементы игры на данном отрезке имеют значение. Не потому, что мы что-то перемудрили. Скорее, это потеря концентрации и ментальной твёрдости. Мы работаем над этим, стараемся исправить. Это часть игры, часть роста команды. Не хочется возвращаться к своим потерям, но нам не хватает глубины скамейки. Ребята, которые выходят, дают максимум, который могут», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.